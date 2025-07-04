Beşiktaş'ın hazırlık maçları şifresiz olarak HT Spor'da! Tammy Abraham ve David Jurasek transferleriyle dikkat çeken Beşiktaş'ın Avusturya kampındaki dört hazırlık maçı, HT Spor'da şifresiz olarak yayınlanacak. Yeni sezona güçlü bir kadroyla hazırlanan Kara Kartal'ın tüm maçları taraftarlarla HT Spor farkıyla buluşacak.

Habertürk Giriş: 04.07.2025 - 15:59 Güncelleme: 04.07.2025 - 16:05 facebook

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