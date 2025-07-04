Kadir İnanır'a ayıp edildi

Geçtiğimiz yıl beyninde pıhtı atması nedeniyle uzun süre tedavi gören Kadir İnanır'a sosyal medya aracılığıyla ayıp edildi.

Şöyle ki;

Son bir kaç haftadır Kadir İnanır'ı ziyaret eden arkadaşları, birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesapları üzerinden yayımladı. O fotoğraflarda bir hayli sağlıklı görünen İnanır'ın görünümü, hayranlarını bir hayli mutlu etti.

Kadir İnanır - CHP Ankara eski milletvekili Levent Gök

Yeni yayımlanan bir fotoğraf ise Kadir İnanır'ın hayranlarını bir hayli üzdü. Nedeni de İnanır'ın oldukça zayıf görünmesi. Kadir İnanır'ın sağlığının kötüye gittiğini düşünenler, usta sanatçının son sağlık durumunu merak etti.

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Türkücü Ümit Tokcan - Kadir İnanır - Ressam Sali Turhan

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; Kadir İnanır'ın söz konusu fotoğrafı yeni değil. 3 ay öncesinden çekilmiş olan fotoğraf, sosyal medyada yeni yayımlandı. İnanır, zayıf göründüğü fotoğraftan sonra geçirdiği tedavi sürecinde kilo alırken sağlık durumunda endişe edilecek bir durum bulunmuyor.