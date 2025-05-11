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        Kadir İnanır'dan sevgilerle

        Eski milletvekili Levent Gök, Kadir İnanır'ı evinde ziyaret ederek sağlık durum hakkında bilgi aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 11:20 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:20
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        Kadir İnanır'dan sevgilerle
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        Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, aylarca süren yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu.

        Evinde dinlenen Kadir İnanır'ı arkadaşları ziyaret etmeye devam ediyor. CHP Ankara eski milletvekili Levent Gök, İnanır'ı ziyaret ederek sağlık durum hakkında bilgi aldı. Gök, yaptığı açıklamada; "Duayen sanatçı,Türk sinemasının efsanesi Sayın Kadir İnanır ile keyifli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın İnanır’a sağlıklı günler dilerim."

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