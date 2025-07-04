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        Can pazarı! Bodrum açıklarında 27 metrelik tekne yandı!

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 27 metrelik büyük bir tekneyi alevler sardı. Yangın nedeniyle can pazarının yaşandığı tekne batarken, 8 Polonyalı turist ile 5 personel kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:16 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:16
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        Bodrum açıklarında 27 metrelik tekne yandı!
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 27 metre uzunluğundaki 'My Lover' isimli gulet teknede yangın çıktı. 8 Polonyalı turist ile 5 personel tahliye edilirken, yanan tekne battı.

        DHA'nın haberine göre Datça Mersincik koyundan Bodrum Karaada Poyraz Koyu'na gitmek için denize açılan 'My Lover' isimli gulette, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı.

        Koya 2 mil mesafedeki yangına, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM-6 botu ile sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknedeki Polonya uyruklu 8 turist ile 5 mürettebat taliye edildi. Ekiplerin 1 saatlik çabası sonucu alevler söndürülürken, yanan tekne battı.

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        Öte yandan, ilk belirlemelere göre yangının klima elektrik kablolarından çıktığının tespit edildiği belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika
        #BODRUM
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