Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bu sezon 18 takımla oynanacak Süper Lig'de perde, 8-9-10 ve 11 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla açılacak. Ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile sona erecek. Sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde tamamlanacak.

2025 – 2026 SEZONU KISITLARI

Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlarımız ile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynayan takımlarımızın bulunduğu 2 takımın 1, 2, 3, 5, 6 ve 7. haftalarda karşılaşmamaları sağlanmıştır.

Derbiler için esas alınarak belirlenmiş haftalar: (1-3-6-4-7-10-12-17)

Milli Takım teknik ekibinin talebi doğrultusunda Eylül, Kasım ve Mart Milli müsabakaları öncesi (4 – 10 [27] – 12) haftalarda derbi oynanacaktır.

Sezonun ilk ve son haftasına derbi planlanmamıştır.

Avrupa’da farklı turnuvalarda oynayacak takımların, bir önceki slaytta belirtilen nedenlerden dolayı, 1-2-3-6-7 haftalarında kendi aralarında oynamaması gerekmektedir. Ancak ligin 2. haftası, Trabzonspor’un çekeceği numaraya göre, bir Trabzonspor derbisi için kullanılabilir bırakılmıştır.

Fikstür asılarn simetrik olacak. İkinci devre, ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacak.

Hiçbir takım başka bir takım sezon boyunca düzenli olarak üst üste takip etmeyecek.

İlk 2 ve son 3 hafta hiçbir takım üst üste iç saha ya da deplasman maçı yapmayacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı hafta en fazla 2’si iç sahada olabilecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan derbilerde, takımlar bir müsabakayı iç sahada oynarken diğerini dış sahada oynayacak.

İstanbul dışı deplasmanlara gidecek İstanbul ekipleri ile aynı hafta deplasman yapacak İstanbul ekipleri eşleştirilecek.

Aynı haftada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Anadolu takımı iç sahada oynayamayacak.

İstanbul’da aynı hafta en fazla 2 maç oynanabilecek, aynı anda 5 takımın iç sahada olacağı hafta sayısı en fazla 2 olabilecek.

İstanbul’da ilk 5 haftada en fazla 2 iç saha maçı yapılabilecek.

İlk 5 hafta, son 5 haftada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynanacak maçlardan en fazla 2’si temel deplasmanda yapılacak şekilde planlanacak.

Hiçbir takım 5 hafta içinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile maç yapmayacak.

Aynı anda 4 takım iç sahada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile maç yapmayacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Eyüpspor ve Kasımpaşa kulüplerinin sezon boyunca bir takım ile iç sahada iken eş zamanlı oynamamasına dikkat edilecek.