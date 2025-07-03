Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 148 gram sentetik kannabinoid, 10,77 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, 26 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

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