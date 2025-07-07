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        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde belediyenin altyapı çalışmaları sürüyor

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde belediye, yağmur suyu altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 11:58 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:58
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        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde belediyenin altyapı çalışmaları sürüyor
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        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde belediye, yağmur suyu altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, Tuna Mahallesi, Bağlar Caddesi, Fatih Mahallesi, Yunus Emre Caddesi ile 2. Osman Caddesi'nde devam eden yağmur suyu altyapı çalışmalarıyla ilgili yerinde incelemelerde bulundu.

        Gök, "Şahmiran Dağı eteklerinde ve mahallelerimizde biriken su baskınlara yol açıyor. Artık bu sorunu da ortadan kaldırarak, ilçemizin önemli bir altyapı sorununu daha çözüme kavuşturmuş olacağız. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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