Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde belediyenin altyapı çalışmaları sürüyor
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde belediye, yağmur suyu altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde belediye, yağmur suyu altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, Tuna Mahallesi, Bağlar Caddesi, Fatih Mahallesi, Yunus Emre Caddesi ile 2. Osman Caddesi'nde devam eden yağmur suyu altyapı çalışmalarıyla ilgili yerinde incelemelerde bulundu.
Gök, "Şahmiran Dağı eteklerinde ve mahallelerimizde biriken su baskınlara yol açıyor. Artık bu sorunu da ortadan kaldırarak, ilçemizin önemli bir altyapı sorununu daha çözüme kavuşturmuş olacağız. İlçemize hayırlı olsun." dedi.
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