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        Keban'da tayini çıkan İlçe Emniyet Müdür Vekili Polat için veda yemeği

        Elazığ'ın Keban ilçesinde tayini çıkan İlçe Emniyet Müdür Vekili Mevlüt Polat için veda yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:17 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:17
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        Keban'da tayini çıkan İlçe Emniyet Müdür Vekili Polat için veda yemeği
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde tayini çıkan İlçe Emniyet Müdür Vekili Mevlüt Polat için veda yemeği düzenlendi.

        Kaymakamlıkça bir restoranda düzenlenen programda, Kocaeli'nin Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Polat'a, Kaymakam Furkan Atalık, görev yaptığı süre içerisindeki emeklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

        Belediye Başkanı Yücel Doğan da Polat'a ilçeye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

        Veda yemeğine, emniyet mensupları ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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