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        Elazığlı aşçı yoğun ilgi gören döner için haftanın iki günü kepenk açıyor

        Elazığ'ın Keban ilçesinde bir kurumda aşçılık yapan Mehmet Taş, yaptığı döner beğenilince gelen talep üzerine açtığı dönercide haftalık izni olan iki gün de ilçe sakinlerine hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:55 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:55
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        Elazığlı aşçı yoğun ilgi gören döner için haftanın iki günü kepenk açıyor
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde bir kurumda aşçılık yapan Mehmet Taş, yaptığı döner beğenilince gelen talep üzerine açtığı dönercide haftalık izni olan iki gün de ilçe sakinlerine hizmet veriyor.

        İlçedeki bir kurumda 20 yıldır aşçılık yapan 43 yaşındaki Taş, yemekhanede yemek yapmanın yanı sıra ayda bir de kurum çalışanları ve gelen misafirler için döner hazırlıyor.

        Taş, lezzeti beğenilen dönere ilgi günden güne artınca, kurumda ayda bir yapılan döneri daha sık tüketmek isteyen ilçe sakinlerinin talebiyle yaklaşık bir yıl önce Değirmenbaşı Mahallesi'nde dönerci salonu açtı.

        Haftanın 5 günü kurumda çalışan Taş, izinli olduğu salı ve cuma günleri de iş yerinin kepengini açıp, ocağın başına geçiyor.

        Marine ederek hazırladığı dana etini meşe odunu ateşinde pişiren Taş, hazırladığı döneri iki çalışanının da yardımıyla hem salona gelen müşterilerine sunuyor hem de sipariş usulü ev ve iş yerlerine gönderiyor.

        - "İlçe halkı salı ve cuma günlerini sabırsızlıkla bekliyor"

        Taş, Türk mutfağına ait hemen hemen her yemeği yapabildiğini, çalıştığı kurumda yemek yapmanın yanı sıra ayda bir kez de döner hazırladığını söyledi.

        Yaptığı dönerin lezzetinin çok beğenildiğini hem kurum çalışanlarının hem gelen misafirlerin bunu dillendirdiğini, bir dönerci açması yönünde yoğun talep geldiğini anlatan Taş, "İhtiyacım olmamasına rağmen ilçe halkını kırmamak adına bu talebi yerine getirdim. Haftalık izinli olduğum salı ve cuma günleri döner yapmaya başladık. İşlerimiz iyi. Evlere ve iş yerlerine de servis yapıyoruz. İlçe halkı salı ve cuma günlerini sabırsızlıkla bekliyor. İki gün yoğun bir şekilde çalışıyor, meşe odunu ateşinde köz döner yapıyoruz. Eti meşe odununda pişirmemiz dönere lezzet katıyor. Bir de dana eti kullanıyoruz." dedi.

        - "Haftada iki gün yetmiyor"

        İlçede yaşayan vatandaşlardan Selçuk Erdem, Taş'ın odun ateşinde pişirdiği döneri beğenerek tükettiklerini söyledi.

        Erdem, ilçe halkı olarak verilen bu hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Açıkçası haftada iki gün yetmiyor, çok beğenerek yiyoruz. O iki günü sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah gün sayısını biraz daha yükseltir. Ellerine sağlık. Keban'a büyük bir hizmet oldu." diye konuştu.

        Hasan Celayir de Taş'ın talep üzerine dönerci açmasıyla salı ve cuma günlerini iple çekmeye başladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

        "Haftada iki gün hizmet veriyor ama bence yeterli değil. Haftanın 7 günü de açsa rağbet görür. Güzel bir döneri var, kendisi de iyi bir insan, mekan da güzel."

        Eyüp İkinci ise her salı ve cuma günü öğle saatlerinde Taş'ın pişirdiği döneri yemek için dönerciye geldiklerini belirterek, "Mehmet ağabeyimizin yaptığı döneri çok seviyorum. Buranın daimi müşterisiyim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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