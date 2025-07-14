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        Keban'da atlı jandarma timi devriye yaptı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde atlı jandarma timi devriye faaliyeti yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 15:13 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:13
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        Keban'da atlı jandarma timi devriye yaptı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde atlı jandarma timi devriye faaliyeti yaptı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı atlı jandarma timlerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için ilçenin Fırat Nehri kıyısında devriye faaliyetinde bulunduğu belirtildi.

        Belediye Başkanı Yücel Doğan da yaptığı yazılı açıklamada, atlı timlerin yaptığı faaliyete işaret ederek, "Halkımızın güvenliğin için yürütülen bu anlamlı çalışmalardan dolayı jandarma teşkilatımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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