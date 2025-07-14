Keban'da atlı jandarma timi devriye yaptı
Elazığ'ın Keban ilçesinde atlı jandarma timi devriye faaliyeti yaptı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde atlı jandarma timi devriye faaliyeti yaptı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı atlı jandarma timlerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için ilçenin Fırat Nehri kıyısında devriye faaliyetinde bulunduğu belirtildi.
Belediye Başkanı Yücel Doğan da yaptığı yazılı açıklamada, atlı timlerin yaptığı faaliyete işaret ederek, "Halkımızın güvenliğin için yürütülen bu anlamlı çalışmalardan dolayı jandarma teşkilatımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
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