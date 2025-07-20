Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ACB 966 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Bingöl kara yolu Koçkale köyü mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan H.K'ye (45) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, H.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ceset, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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