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        Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

        Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 22:06 Güncelleme: 20.07.2025 - 22:06
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        Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
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        Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ACB 966 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Bingöl kara yolu Koçkale köyü mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan H.K'ye (45) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, H.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ceset, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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