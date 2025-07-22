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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri ile esrar ele geçirildi

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri ile esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 18:05 Güncelleme: 22.07.2025 - 18:05
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri ile esrar ele geçirildi
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri ile esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Seli köyünde V.O'ya ait arazide uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

        Operasyon düzenleyen ekiplerce adres ve arazide yapılan aramalarda 511 kök Hint keneviri, 5 kilogram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu ve 50 gram toz esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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