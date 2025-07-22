Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri ile esrar ele geçirildi

Operasyon düzenleyen ekiplerce adres ve arazide yapılan aramalarda 511 kök Hint keneviri, 5 kilogram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu ve 50 gram toz esrar ele geçirildi.

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