Ağın İlçe Müftülüğünden aşure ikramı
Ağın İlçe Müftülüğünce Hükümet Konağında görevli personele aşure ikramında bulunuldu.
Ağın İlçe Müftülüğünce Hükümet Konağında görevli personele aşure ikramında bulunuldu.
İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, muharrem ayı kapsamında etkinlik yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"İlçe Müftülüğümüz, muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Hükümet Konağında görevli personellerimize aşure ikramında bulunmuştur." ifadesi kullanıldı.
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