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        Elazığ'da anız yangını; arı kovanları ve ağaçlar zarar gördü

        ELAZIĞ'da bir tarlada çıkan anız yangınında arı kovanları ve ağaçlar zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 20:28 Güncelleme: 21.07.2025 - 20:30
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        Elazığ'da anız yangını; arı kovanları ve ağaçlar zarar gördü
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        ELAZIĞ’da bir tarlada çıkan anız yangınında arı kovanları ve ağaçlar zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Merkeze bağlı Gümüşbağlar köyündeki bir tarlada akşam saatlerinde anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, tarlanın yanındaki arı kovanları ve bazı ağaçlara da sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çok sayıda arı kovanı ve ağaç zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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