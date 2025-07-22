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        Ağın'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi

        Ağın ilçesinin Bahadırlar köyünde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 15:00 Güncelleme: 22.07.2025 - 15:00
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        Ağın'da muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi
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        Ağın ilçesinin Bahadırlar köyünde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği yapıldı.

        Ağın Belediyesinden yapılan açıklamada, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurum amirleri ve vatandaşların köyde düzenlenen aşure etkinliğine katıldığı belirtildi.

        Açıklamada, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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