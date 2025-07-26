Elazığ'da inşaattan düşen işçi öldü
Elazığ'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Elazığ'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Çaydaçıra Mahallesi'nde 10 katlı inşaatın 3'üncü katında çalışan M.E. (49), dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
M.E. ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.