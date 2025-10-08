Elazığ'da bir kişinin otobüs durağının camını tekmeyle kırması kamerada

Mustafa Paşa Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen bir kişinin önünden geçtiği otobüs durağının camına tekme atarak kırması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.