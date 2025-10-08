Elazığ'da bir kişinin otobüs durağının camını tekmeyle kırması kamerada
Elazığ'da bir kişinin otobüs durağının camını tekmeyle kırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mustafa Paşa Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen bir kişinin önünden geçtiği otobüs durağının camına tekme atarak kırması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Görüntüde, kaldırımda yürüyen kişinin otobüs durağının camına tekme attıktan sonra yoluna devam ettiği görülüyor.
Polis ekipleri, kamu malına zarar veren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
