        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da bir kişinin otobüs durağının camını tekmeyle kırması kamerada

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 21:12 Güncelleme: 08.10.2025 - 21:12
        Elazığ'da bir kişinin otobüs durağının camını tekmeyle kırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Mustafa Paşa Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen bir kişinin önünden geçtiği otobüs durağının camına tekme atarak kırması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Görüntüde, kaldırımda yürüyen kişinin otobüs durağının camına tekme attıktan sonra yoluna devam ettiği görülüyor.

        Polis ekipleri, kamu malına zarar veren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

