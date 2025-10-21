Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Arıcak'ta düzenlenen "Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası" sona erdi

        Elazığ'ın Arıcak ilçesinde düzenlenen "Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 16:08 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arıcak'ta düzenlenen "Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası" sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'ın Arıcak ilçesinde düzenlenen "Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası" sona erdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki halı sahada 15-21 Ekim tarihlerinde düzenlenen turnuva final maçıyla sona erdi.

        Kaymakam Emre Yeşil, final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren okul takımlarına kupa verdi.

        Müsabakalara katılan tüm takımları tebrik eden Yeşil, sporun öğrenciler arasında dostluk, dayanışma ve centilmenlik duygularını geliştirdiğini belirterek, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere ve organizasyon komitesine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!

        Benzer Haberler

        Oktay Saral, Elazığ'da basın mensuplarıyla buluştu
        Oktay Saral, Elazığ'da basın mensuplarıyla buluştu
        Elazığ'daki iş yerinden 70 bin TL'lik telefon hırsızlığı kamerada
        Elazığ'daki iş yerinden 70 bin TL'lik telefon hırsızlığı kamerada
        Keban'da "Köylere Hizmet Götürme Birliği 2. Olağan Toplantısı" yapıldı
        Keban'da "Köylere Hizmet Götürme Birliği 2. Olağan Toplantısı" yapıldı
        Keban'da Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Keban'da Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Keban'da "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı Konferansı" düzenlendi
        Keban'da "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı Konferansı" düzenlendi
        Baskil Kaymakamı Çıkrık'tan 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı
        Baskil Kaymakamı Çıkrık'tan 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı