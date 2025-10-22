Habertürk
Habertürk
        Elazığ'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 16:45 Güncelleme: 22.10.2025 - 16:45
        Elazığ'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir cep telefonu bayisinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, şüphelinin iş yerinin kapı camını kırıp içeri girdiği, raf ve çekmeceleri karıştırdıktan sonra kucağında bazı ürünlerle dışarı çıktığı görülüyor.

