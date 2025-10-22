Elazığ'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Elazığ'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir cep telefonu bayisinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, şüphelinin iş yerinin kapı camını kırıp içeri girdiği, raf ve çekmeceleri karıştırdıktan sonra kucağında bazı ürünlerle dışarı çıktığı görülüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.