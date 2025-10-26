Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 23:33 Güncelleme: 26.10.2025 - 23:33
        Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Çarşıbaşı Mahallesi İlhami Ertem Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda tabancayla ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan seken kurşunlar çevredeki bir iş yerinin camına isabet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

