Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Öte yandan seken kurşunlar çevredeki bir iş yerinin camına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarşıbaşı Mahallesi İlhami Ertem Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

