        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 113 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 14:19 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:19
        
        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 113 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ayda, uyuşturucu madde ticareti, sevkiyatı ve kullanımının engellenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 3 kilo 85 gram sentetik kannabinoid, 170 gram metamfetamin, 141,51 gram esrar, 1291 sentetik ecza maddesi, 3 hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek ve 25 kartuş ele geçirildi, 113 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sına adli kontrol tedbiri uygulandı, 88'i hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

