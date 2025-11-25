Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 kilo 85 gram sentetik kannabinoid, 170 gram metamfetamin, 141,51 gram esrar, 1291 sentetik ecza maddesi, 3 hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek ve 25 kartuş ele geçirildi, 113 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ayda, uyuşturucu madde ticareti, sevkiyatı ve kullanımının engellenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

