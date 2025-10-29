Habertürk
        Ağın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Ağın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Giriş: 29.10.2025 - 14:15 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:15
        Ağın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Elazığ'ın Ağın ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz'ın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

        Törene, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, kamu kurumlarının yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

