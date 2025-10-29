Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da 70 yaşındaki kadının Cumhuriyet Bayramı'nda okuduğu şiir sosyal medyada beğeni topladı

        Elazığ'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla bir okulda düzenlenen programda 70 yaşındaki kadının okuduğu "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu şiire ilişkin video, sosyal medyada beğeni topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 23:06 Güncelleme: 29.10.2025 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da 70 yaşındaki kadının Cumhuriyet Bayramı'nda okuduğu şiir sosyal medyada beğeni topladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla bir okulda düzenlenen programda 70 yaşındaki kadının okuduğu "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu şiire ilişkin video, sosyal medyada beğeni topladı.

        Şahinkaya İlkokulu ve Ortaokulu'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla program düzenlendi.

        Beyaz tülbentli ve şalvarlı 70 yaşındaki Kıymet Diler de okulda okuyan torunu için programa katıldı.

        Kıymet Diler, etkinlikte "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu bir şiir okudu.

        Diler'in okuduğu şiir öğretmen ve öğrenciler tarafından büyük beğeni toplarken, Okul Müdürü Alparslan Kılınç, Diler'in okuduğu şiire ilişkin videoyu ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

        Kılınç, "Şahinkaya İlk/Ortaokulu'nda Cumhuriyetimizin 102. yılını öğrenci ve velilerimizle büyük bir coşkuyla kutladık. Teyzemiz de okuduğu Cumhuriyet şiiri ile bizleri coşkulandırdı. Teyzemize çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

        Sosyal medyada başka hesaplarca da paylaşılan video büyük beğeni topladı.

        Vali Numan Hatipoğlu da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Kılınç'ın paylaşımını retweet yaparak, "Ablamıza selam ve sevgilerimi iletiyorum. En kısa zamanda kendisini ziyarete geleceğim. Yaşasın Cumhuriyet." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü

        Benzer Haberler

        Elazığ'da dağcılar dev Türk bayrağıyla kaya tırmanışı gerçekleştirdi
        Elazığ'da dağcılar dev Türk bayrağıyla kaya tırmanışı gerçekleştirdi
        Keban'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Keban'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Ağın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Ağın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Sivrice'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi
        Sivrice'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi
        Ağın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
        Ağın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
        Keban'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
        Keban'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları