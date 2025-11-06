Elazığ'da "İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme" toplantısı yapıldı

Elazığ'da, Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Hatipoğlu, Elazığ'ın Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Zonu gibi önemli iki fayın etki alanında olduğunu belirtti.

24 Ocak 2020'deki Sivrice merkezli ve 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte başlatılan iyileştirme çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını dile getiren Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Afet sonrası iyileştirme çalışmaları devam ederken, muhtemel afetlerin etkisini en aza indirmek amacıyla 2021 yılında Türkiye genelinde uygulamaya konulan Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) kapsamında, ilimizde İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) devreye alınmıştır. İRAP amaç, hedef ve eylemlerden oluşmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak ve ilimizde afet risklerini azaltmak için başlatılan çalışmalar, valiliğimiz koordinasyonunda aralıksız sürmektedir. Elazığ İRAP kapsamında 2024-2025 yıllarında 38 kurum ve kuruluş temsilcisinin katılımıyla çok sayıda izleme, değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapılmıştır."

Hatipoğlu, 72 kişiden oluşan İRAP Teknik Çalışma Grubu'nun aylık rutin toplantılarını sürdürdüğünü belirterek, "İRAP'ta öncelikli eylemler kırmızı, ikinci öncelikli eylemler ise mavi olarak sınıflandırılmaktadır. 2021-2026 döneminde 29 kırmızı, 34 mavi olmak üzere toplam 63 eylem hedeflenmiştir. Bugün itibarıyla öncelikli eylemlerde gerçekleşme oranı yüzde 53 seviyesindedir. Kalan eylemlerde ise çalışmalarımız devam etmektedir. İlimizde afet risk ve zararlarını en aza indirmek, dirençli bir toplum ve kent oluşturmak amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı. Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ise afet risklerinin önceden bertaraf edilmemesi halinde ciddi can ve mal kayıpları yaşandığını söyledi. Kentleşmenin hızla arttığını ve bunun yeni riskleri beraberinde getirdiğini ifade eden Ergin, şöyle konuştu: "Müdahaleye iş düşmeden riski azaltalım. Barınmaya iş düşmeden riski azaltalım. Elazığ'da mevcut problemlerin çözümü için valiliğimiz ve kurumlarımızın liderliğinde gerekli tedbirlerin alınacağına inanıyorum. İlde tespit edilmiş olan eylemlerin hızlıca yerine getirilebilmesi ve çözüme kavuşturulması için bütçe planlaması yapılırken, bunun hassasiyetle takibe alınmasının önemli olduğunu ifade etmek istiyorum."