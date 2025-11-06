Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da "İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme" toplantısı yapıldı

        Elazığ'da, Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 18:41 Güncelleme: 06.11.2025 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da "İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme" toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da, Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Hatipoğlu, Elazığ'ın Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Zonu gibi önemli iki fayın etki alanında olduğunu belirtti.

        24 Ocak 2020'deki Sivrice merkezli ve 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte başlatılan iyileştirme çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını dile getiren Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Afet sonrası iyileştirme çalışmaları devam ederken, muhtemel afetlerin etkisini en aza indirmek amacıyla 2021 yılında Türkiye genelinde uygulamaya konulan Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) kapsamında, ilimizde İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) devreye alınmıştır. İRAP amaç, hedef ve eylemlerden oluşmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak ve ilimizde afet risklerini azaltmak için başlatılan çalışmalar, valiliğimiz koordinasyonunda aralıksız sürmektedir. Elazığ İRAP kapsamında 2024-2025 yıllarında 38 kurum ve kuruluş temsilcisinin katılımıyla çok sayıda izleme, değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapılmıştır."

        Hatipoğlu, 72 kişiden oluşan İRAP Teknik Çalışma Grubu'nun aylık rutin toplantılarını sürdürdüğünü belirterek, "İRAP'ta öncelikli eylemler kırmızı, ikinci öncelikli eylemler ise mavi olarak sınıflandırılmaktadır. 2021-2026 döneminde 29 kırmızı, 34 mavi olmak üzere toplam 63 eylem hedeflenmiştir. Bugün itibarıyla öncelikli eylemlerde gerçekleşme oranı yüzde 53 seviyesindedir. Kalan eylemlerde ise çalışmalarımız devam etmektedir. İlimizde afet risk ve zararlarını en aza indirmek, dirençli bir toplum ve kent oluşturmak amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ise afet risklerinin önceden bertaraf edilmemesi halinde ciddi can ve mal kayıpları yaşandığını söyledi.

        Kentleşmenin hızla arttığını ve bunun yeni riskleri beraberinde getirdiğini ifade eden Ergin, şöyle konuştu:

        "Müdahaleye iş düşmeden riski azaltalım. Barınmaya iş düşmeden riski azaltalım. Elazığ'da mevcut problemlerin çözümü için valiliğimiz ve kurumlarımızın liderliğinde gerekli tedbirlerin alınacağına inanıyorum. İlde tespit edilmiş olan eylemlerin hızlıca yerine getirilebilmesi ve çözüme kavuşturulması için bütçe planlaması yapılırken, bunun hassasiyetle takibe alınmasının önemli olduğunu ifade etmek istiyorum."

        Ergin, Birleşmiş Milletler verilerine göre 2030 yılında dünya nüfusunun yüzde 71,3'ünün, 2050'de ise yüzde 80'inin kentlerde yaşayacağının öngörüldüğünü belirtti.

        Kentlerde yaşamın artmasının, bu konunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaya başladığını vurgulayan Ergin, "Bugün dünyada ekonomik aktivitenin yüzde 78'i yalnızca 30 büyükşehirde devam ediyor. Ancak bu hızlı kentleşme, nüfus yoğunluğunu artırmakta, nüfus yoğunluğu ise afete maruziyeti büyütmektedir. Tüm bu dinamikler bize şunu açıkça göstermektedir ki risk azaltma, doğası gereği tek bir kurumun veya merkezi yönetimin tek başına üstlenebileceği bir sorumluluk değildir. Dolayısıyla multidisipliner bir yaklaşımla bütün kurumlarımızın, ilimizin üst yöneticisinin etrafında toplanıp belli bir plan dahilinde bunu yönetmesi gerekmektedir." dedi.

        Toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?

        Benzer Haberler

        Elazığ'da kaybolan 14 yaşındaki otizmli çocuk için arama çalışması yürütülü...
        Elazığ'da kaybolan 14 yaşındaki otizmli çocuk için arama çalışması yürütülü...
        Keban'da öğrenciler "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında bilgile...
        Keban'da öğrenciler "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında bilgile...
        Elazığ'da kaybolan otizmli Veysel aranıyor
        Elazığ'da kaybolan otizmli Veysel aranıyor
        Elazığ Valisi Hatipoğlu, Ağın'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu
        Elazığ Valisi Hatipoğlu, Ağın'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu
        Hazar Gölü çevresinde 10 ton çöp toplandı
        Hazar Gölü çevresinde 10 ton çöp toplandı
        Elazığ'da "Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Elazığ'da "Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı