        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Ağın Kaymakamı Yılmaz ve Belediye Başkanı Çakar'dan balıkçılara ziyaret

        Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz ile Belediye Başkanı Şeref Çakar, balıkçılara ziyarette bulundu.

        Giriş: 13.11.2025 - 16:56 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:58
        Ağın Kaymakamı Yılmaz ve Belediye Başkanı Çakar'dan balıkçılara ziyaret
        Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz ile Belediye Başkanı Şeref Çakar, balıkçılara ziyarette bulundu.

        Yılmaz ile Çakar, Keban Barajı Erenler bölgesindeki balık teslim noktasını ziyaret etti.

        Burada balıkçılar ile görüşen Yılmaz ile Çakar, balıkçıların sorun ve taleplerini dinledi.

        Kaymakam Yılmaz ile Belediye Başkanı Çakar'a ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Özkaynak, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara ile Ağın Su Ürünleri Avcılığı Kooperatif Başkanı Uğur Selçuk eşlik etti.

