        Elazığ Haberleri

        Elazığ'da baraj gölüne düşen kamyonetteki kadın öldü

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde baraj gölüne düşen kamyonetteki kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 17:46 Güncelleme: 19.11.2025 - 17:46
        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde baraj gölüne düşen kamyonetteki kadın hayatını kaybetti.

        Özlüce Barajı'nda faaliyet gösteren bir alabalık firmasında görevli mühendis Esma Sümer (39) park halindeki kamyonete bindi.

        Bu esnada henüz belirlenemeyen nedenle hareket eden kamyonet baraj gölüne düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Sümer'in sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

