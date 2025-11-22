Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Ağın'da Öğretmenler Günü kutlandı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 14:43 Güncelleme: 22.11.2025 - 14:43
        Ağın'da Öğretmenler Günü kutlandı
        Elazığ'ın Ağın ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı.

        Ağın Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezinde Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve halkın katılımıyla Öğretmenler Günü kutlama programı düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Reşat Cengiz tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, sinevizyon gösterimi ve öğretmenler tarafından hikayeleri anlatılan türküler, Elazığ Belediyesi Musiki Topluluğu Kürsübaşı ekibi tarafından seslendirildi.

        Programda, öğretmenlere plaket ve teşekkür belgesi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

