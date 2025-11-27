Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        AK Parti Elazığ İl Başkanı Selmanoğlu Ağın'da temaslarda bulundu

        AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, Ağın ilçesinde temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 15:16 Güncelleme: 27.11.2025 - 15:16
        AK Parti Elazığ İl Başkanı Selmanoğlu Ağın'da temaslarda bulundu
        AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, Ağın ilçesinde temaslarda bulundu.

        Selmanoğlu, ilçeki temasları kapsamında Ağın Belediye Başkalığını ziyaret ederek, Belediye Başkanı Şeref Çakar ile görüştü.

        Çakar, Selmanoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

        Selmanoğlu, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

        Toplantıya, Belediye Başkanı Çakar, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ağın, AK Parti İlçe Başkanı Vedat Pasinli, İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Özdeğer, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Can ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

