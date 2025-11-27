AK Parti Elazığ İl Başkanı Selmanoğlu Ağın'da temaslarda bulundu
AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, Ağın ilçesinde temaslarda bulundu.
Selmanoğlu, ilçeki temasları kapsamında Ağın Belediye Başkalığını ziyaret ederek, Belediye Başkanı Şeref Çakar ile görüştü.
Çakar, Selmanoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Selmanoğlu, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.
Toplantıya, Belediye Başkanı Çakar, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ağın, AK Parti İlçe Başkanı Vedat Pasinli, İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Özdeğer, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Can ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
