        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        AK Parti Elazığ İl Başkanı Selmanoğlu Keban'da istişare toplantısına katıldı

        AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, Keban ilçesinde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 16:56 Güncelleme: 27.11.2025 - 16:56
        AK Parti Elazığ İl Başkanı Selmanoğlu Keban'da istişare toplantısına katıldı
        AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, Keban ilçesinde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

        AK Parti Keban İlçe Başkanlığında istişare ve değerlendirme toplantısı Selmanoğlu, başkanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantıda konuşan Selmanoğlu, "Öner Tunç başkanımıza ve teşkilatımıza nazik misafirperverliklerinden ötürü çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

