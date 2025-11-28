Habertürk
        Elazığ Haberleri

        Keban ve Ağın'da kadına yönelik şiddetle mücadele çalışması

        Elazığ'ın Keban ve Ağın ilçelerinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

        Giriş: 28.11.2025 - 16:41 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:41
        Elazığ'ın Keban ve Ağın ilçelerinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit ve Gazi Birimi ile Bakım Sonrası Rehberlik Birimi görevlileri, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Keban ve Ağın ilçelerinde çalışma yürüttü.

        Ailelerle görüşen ekipler, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

        Ayrıca, ekipler Ağın ilçesinde şehit Mehmet Ağgedik'in annesi Fatma Ağgedik ve babası Bekir Ağgedik'i evlerinde ziyaret etti.

