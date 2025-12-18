Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 09:25 Güncelleme: 18.12.2025 - 09:25
        Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        İzzet Paşa Mahallesi Namık Çiftçi Caddesi'nde, dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada taraflardan biri yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kavganın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

