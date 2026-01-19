Habertürk
        Elazığ'da park halindeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki çift öldü

        Elazığ'da park halindeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki çift öldü

        Elazığ'da hafif ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 18:03 Güncelleme: 19.01.2026 - 18:17
        Elazığ'da park halindeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki çift öldü
        Elazığ'da hafif ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Ümit Avcı yönetimindeki 23 AAL 500 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Malatya kara yolu Hankendi köyü mevkisinde park halindeki 47 ADV 731 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, hafif ticari araç sürücüsü Ümit Avcı ile araçta bulunan eşi Nurten Avcı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazeler Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

