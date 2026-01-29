Kedinin ağzından kurtarılan tavşan "Tombiş" kafenin maskotu oldu

İSMAİL ŞEN - Elazığ'da kafede çalışan Yakup Kuş'un kedinin ağzından kurtardığı ve "Tombiş" adını verdiği tavşan yavrusu, iş yerinin maskotu oldu.



Şehit Fethi Sekin Mesire Alanı'ndaki belediyeye ait kafede personel şefi olarak çalışan Kuş, 6 ay önce bir kedinin mesire alanındaki tavşan yavrusunu avlamaya çalıştığını gördü.





Tavşanı kedinin ağzından kurtarıp sahiplenen Kuş, ona "Tombiş" adını verdi. Kuş, gözü gibi bakıp koruduğu tavşan yavrusunu meyve ve yeşilliklerle besliyor.



Kafede masaların arasında serbestçe dolaşan "Tombiş", müşterilerin de ilgisiyle karşılaşıyor.





- "Tombiş yeni doğmuş, küçücük bir yavruydu"



Yakup Kuş, AA muhabirine, 5 yıldır mesire alanındaki kafede çalıştığını, 6 ay önce hayatına giren "Tombiş"in sevimliliğiyle çalışma ortamlarına renk kattığını söyledi.



Tavşana gözü gibi baktığını anlatan Kuş, "Tombiş ile hikayem bundan 6 ay önce başladı. Tombiş yeni doğmuş, küçücük bir yavruydu. Onu mesire alanında kedinin ağzından kurtardım." dedi.



Kedi tarafından hırpalandığı için birkaç gün kafede baktığı tavşanı daha sonra annesi ve diğer yavruların bulunduğu alana bıraktığını anlatan Kuş, ancak tavşanın arkasından kafeye döndüğünü belirtti.





Kuş, bunun üzerine, kendisinden ayrılmayan tavşanı sahiplendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"6 aydır Tombiş'e özenle bakıp büyümesini ve gelişmesini sağladım. Zamanla aramızda büyük bir sevgi bağı oluştu. Tombiş, kafeye gelen müşterilerimizle de büyük bir sevgi bağı kurdu. Her gören müşterimiz onu çok seviyor, kendisi de insanlara çok alıştı. Mesire alanında başka tavşanlar da var ama Tombiş burada bizlerle sevgi bağı kurduğu için dışarıya çıkmıyor, diğer tavşanların yanına gitmiyor. İnsanlarla olmayı tercih ediyor çünkü insanlardan zarar görmüyor. Sevgiyi görüyor. Tüm hayvanları sevelim, onları koruyalım."



"Tombiş"in sevimli halleriyle kısa sürede kafenin maskotu olduğunu, çoğu müşterinin özellikle tavşanı görmeye geldiğini söyleyen Kuş, "Tombiş'i portakal, nar gibi meyve ve yeşilliklerle besliyoruz. Gelen müşterilerin kucağından inmiyor." diye konuştu.



Müşterilerden Sena Yıldırım da daha önce arkadaşlarıyla sohbete geldiği kafeye artık "Tombiş"i görmek için de geldiğini belirtti.



Tavşanın masadan masaya dolaşıp herkese kendini sevdirdiğini anlatan Yıldırım, "Tombiş çok sevimli. Yakup ağabey iyi ki onu kurtarmış." dedi.

