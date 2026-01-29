Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Kedinin ağzından kurtarılan tavşan "Tombiş" kafenin maskotu oldu

        İSMAİL ŞEN - Elazığ'da kafede çalışan Yakup Kuş'un kedinin ağzından kurtardığı ve "Tombiş" adını verdiği tavşan yavrusu, iş yerinin maskotu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 11:36 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kedinin ağzından kurtarılan tavşan "Tombiş" kafenin maskotu oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İSMAİL ŞEN - Elazığ'da kafede çalışan Yakup Kuş'un kedinin ağzından kurtardığı ve "Tombiş" adını verdiği tavşan yavrusu, iş yerinin maskotu oldu.

        Şehit Fethi Sekin Mesire Alanı'ndaki belediyeye ait kafede personel şefi olarak çalışan Kuş, 6 ay önce bir kedinin mesire alanındaki tavşan yavrusunu avlamaya çalıştığını gördü.


        Tavşanı kedinin ağzından kurtarıp sahiplenen Kuş, ona "Tombiş" adını verdi. Kuş, gözü gibi bakıp koruduğu tavşan yavrusunu meyve ve yeşilliklerle besliyor.

        Kafede masaların arasında serbestçe dolaşan "Tombiş", müşterilerin de ilgisiyle karşılaşıyor.


        - "Tombiş yeni doğmuş, küçücük bir yavruydu"

        Yakup Kuş, AA muhabirine, 5 yıldır mesire alanındaki kafede çalıştığını, 6 ay önce hayatına giren "Tombiş"in sevimliliğiyle çalışma ortamlarına renk kattığını söyledi.

        Tavşana gözü gibi baktığını anlatan Kuş, "Tombiş ile hikayem bundan 6 ay önce başladı. Tombiş yeni doğmuş, küçücük bir yavruydu. Onu mesire alanında kedinin ağzından kurtardım." dedi.

        Kedi tarafından hırpalandığı için birkaç gün kafede baktığı tavşanı daha sonra annesi ve diğer yavruların bulunduğu alana bıraktığını anlatan Kuş, ancak tavşanın arkasından kafeye döndüğünü belirtti.


        Kuş, bunun üzerine, kendisinden ayrılmayan tavşanı sahiplendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "6 aydır Tombiş'e özenle bakıp büyümesini ve gelişmesini sağladım. Zamanla aramızda büyük bir sevgi bağı oluştu. Tombiş, kafeye gelen müşterilerimizle de büyük bir sevgi bağı kurdu. Her gören müşterimiz onu çok seviyor, kendisi de insanlara çok alıştı. Mesire alanında başka tavşanlar da var ama Tombiş burada bizlerle sevgi bağı kurduğu için dışarıya çıkmıyor, diğer tavşanların yanına gitmiyor. İnsanlarla olmayı tercih ediyor çünkü insanlardan zarar görmüyor. Sevgiyi görüyor. Tüm hayvanları sevelim, onları koruyalım."

        "Tombiş"in sevimli halleriyle kısa sürede kafenin maskotu olduğunu, çoğu müşterinin özellikle tavşanı görmeye geldiğini söyleyen Kuş, "Tombiş'i portakal, nar gibi meyve ve yeşilliklerle besliyoruz. Gelen müşterilerin kucağından inmiyor." diye konuştu.

        Müşterilerden Sena Yıldırım da daha önce arkadaşlarıyla sohbete geldiği kafeye artık "Tombiş"i görmek için de geldiğini belirtti.

        Tavşanın masadan masaya dolaşıp herkese kendini sevdirdiğini anlatan Yıldırım, "Tombiş çok sevimli. Yakup ağabey iyi ki onu kurtarmış." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Dilruba'nın katili: Linçten korkup balkondan atladım
        Dilruba'nın katili: Linçten korkup balkondan atladım
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        İşsizlikte tarihi dip
        İşsizlikte tarihi dip
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?

        Benzer Haberler

        Elazığ'da 'askıda yemek ve çorba' uygulaması yürek ısıttı
        Elazığ'da 'askıda yemek ve çorba' uygulaması yürek ısıttı
        Elazığspor'da hazırlıklara ara verilmedi
        Elazığspor'da hazırlıklara ara verilmedi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken: "Depremin ardından 455 bin konutu...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken: "Depremin ardından 455 bin konutu...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken, Elazığ'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken, Elazığ'da konuştu:
        Kuyumcular Odası Başkanı Çakmakçı: "Altın güvenli liman, uzun vade yatırım...
        Kuyumcular Odası Başkanı Çakmakçı: "Altın güvenli liman, uzun vade yatırım...
        Elazığ'da 645 kişi, kar ve buzlanmadan dolayı düşerek yaralandı
        Elazığ'da 645 kişi, kar ve buzlanmadan dolayı düşerek yaralandı