        Elazığ Haberleri

        Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 23:43 Güncelleme: 14.02.2026 - 23:43
        Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Elazığ-Malatya kara yolu Çitili köyü mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 BWF 680 ile 16 BRE 753 plakalı otomobiller çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

