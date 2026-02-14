Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Elazığ-Malatya kara yolu Çitili köyü mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 BWF 680 ile 16 BRE 753 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

