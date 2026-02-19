Canlı
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ'da bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da, bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Giriş: 19.02.2026 - 18:41 Güncelleme: 19.02.2026 - 18:41
        Elazığ'da bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da, bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Çarşı Mahallesi Celal Öztekin Sokak'ta önceki gün, çıkan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Çarşı Mahallesi Celal Öztekin Sokak'ta önceki gün, K.Ö. ve M.A.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıkmış, açılan ateş sonucu ağır yaralanan M.A.A. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı.

        Kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

