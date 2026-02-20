Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Bakan Işıkhan, Elazığ'da depremzede Yıldırım ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'da depremzede Yıldırım ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 22:10 Güncelleme: 20.02.2026 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Işıkhan, Elazığ'da depremzede Yıldırım ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'da depremzede Yıldırım ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

        Bakan Işıkhan kentteki temasları kapsamında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ağır gören ve kura sonucu Aksaray TOKİ konutlarında ev sahibi olan Seyran ve Murat Yıldırım çiftini ziyaret etti.

        Bakan Işıkhan, yeni evlerinde ilk ramazan heyecanını yaşayan Yıldırım çifti ve çocuklarıyla iftar yaptı.

        Akşam ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı, dualar edildi.

        Yıldırım ailesi, devletin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade etti.

        Bakan Işıkhan'a ziyaretinde, Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Kupada ilk finalist Beşiktaş!
        Kupada ilk finalist Beşiktaş!
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bakan Işıkhan, evlerine kavuşan depremzede ailenin iftar sofrasına konuk ol...
        Bakan Işıkhan, evlerine kavuşan depremzede ailenin iftar sofrasına konuk ol...
        Bakan Işıkhan: Kadınlarda işsizlik oranı, 13 yılın en düşük seviyesinde
        Bakan Işıkhan: Kadınlarda işsizlik oranı, 13 yılın en düşük seviyesinde
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Elazığ'da konuştu:
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Elazığ'da konuştu:
        Bakan Işıkhan: "Genç ve kadın işsizlik oranı 13 yılın en düşük seviyesine i...
        Bakan Işıkhan: "Genç ve kadın işsizlik oranı 13 yılın en düşük seviyesine i...
        Önce beğendi ardından poşete koyup çaldı
        Önce beğendi ardından poşete koyup çaldı
        Bakan Vedat Işıkhan, Elazığ'da
        Bakan Vedat Işıkhan, Elazığ'da