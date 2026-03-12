Keban Kaymakamı Atalık, polislerle iftarda buluştu

Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polislerle iftar programında bir araya geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğünce bir restoranda düzenlenen iftar programına katılan Kaymakam Atalık, polislerle sohbet etti, görevlerinde başarılar diledi. Programa, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ve polisler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.