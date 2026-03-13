Canlı
        Baskil'de "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 12:16
        Baskil'de "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi.


        Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı'nın kabul süreci ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anıldı.

        Sinevizyon gösteriminin yapıldığı etkinlikte, öğrenciler şiirler okudu, türküler seslendirdi, tiyatro gösterisi sundu.


        Programa, Baskil Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, kurum müdürleri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

