Baskil'de "Cami ve Hayat" semineri düzenlendi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" kapsamında öğrencilere seminer verildi.





Aile Yılı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü ile hayata geçirilen ÇEDES kapsamında Baskil Vakıfbank Ortaokulu Prof. Dr. Yasemin Açık Konferans Salonu'nda "Cami ve Hayat" konusunde seminer düzenlendi.





Seminerde vaize Sümeyye Gülbay Küçük, camilerin İslam medeniyetindeki yeri ve günlük hayattaki önemine ilişkin sunum yaptı.





Seminere, öğrenciler, öğretmenler, okul idarecileri ve veliler katıldı.







