Çevre dostu Elazığ Hipodromu'nda atıklar at heykellerine dönüşüyor

SUAT ÖZTÜRK - Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodromu'nda atık malzemelerden yapılan at heykelleriyle geri dönüşüme dikkat çekilecek.



Yurtbaşı beldesinde 503 dönüm alana kurulu Hazar Gölü manzaralı hipodromda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık malzemelerin geri dönüştürülmesi amacıyla atölye kuruldu.



Bu kapsamda hipodromda kullanılmayan at nalları, zincir, demir, vida ve sac kalıpları ile farklı kurumlardan getirilen endüstriyel atık malzemeler, atölyede görevli personelin çalışmasıyla at heykellerine dönüştürülüyor.



Yaklaşık 1 yıl önce başlayan çalışmayla hazırlanan 6 at heykeli, yarış sezonunun başlayacağı 1 Nisan'da hipodrom yerleşkesinde farklı alanlara kurulumu yapılarak sergilenecek.



Her biri yaklaşık 1,5 ay süren emekle hazırlanan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki heykellerin yapımı sürerken, hipodromda sergilenecek at heykelleriyle yarışları izlemek, gezi ve piknik yapmak için gelen ailelere ve çocuklara geri dönüşüm kültürünün aşılanması hedefleniyor.



- "Sıfır atık, dünyanın geleceği için çok önemli"



TJK Elazığ Hipodromu Müdürü Muhammet Demirçelik, AA muhabirine, hipodromun at yarışlarının yanı sıra vatandaşlara sosyal yaşam alanları da sunduğunu söyledi.



Hipodromun özellikle yaz aylarında daha yoğun ziyaretçi ağırladığını ifade eden Demirçelik, Türkiye Jokey Kulübü olarak Sıfır Atık Projesi'ne birçok alanda destek verdiklerini belirtti.



Demirçelik, "Sıfır atık, dünyanın geleceği için çok önemli. Bu konuda birçok projemiz oldu. Hipodromda kurulan atölyede alanında uzman çalışma arkadaşlarımız endüstriyel atıklardan heykeller hazırlıyor. Amacımız bir taraftan çevre bilincini çocuklarımıza aşılarken, bir taraftan da sanatsal bilinci ortaya koymak. Bu eserlerle çocuklara geri dönüşümün ve çevre bilincinin önemini anlatmaya çalışıyoruz." dedi.



Heykel çalışmalarının başlangıçta hipodromdaki iş makinelerinin parçalarıyla başladığını anlatan Demirçelik, zamanla farklı kurumlardan da atıl malzemeler temin ederek üretimi sürdürdüklerini belirtti.



Demirçelik, "Arkadaşlarımızın ortaya koyduğu eserler büyük emek içeriyor. Bugüne kadar birçok at heykeli yaptık. Artık bu çalışmalar hipodromun dışına çıkarak Türkiye'nin farklı illerinde de sergilenebilecek eserler haline geliyor." diye konuştu.



- "At heykellerini anatomik yapısına uygun şekilde uyarlamaya çalışıyoruz"



Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programından mezun olan ve yaklaşık 2 yıldır hipodromda çalışan Serkan Çatalkaya da çalışmalarının genellikle at heykelleri üzerine olduğunu kaydetti.



Çatalkaya, atıklardan faydalanarak birçok farklı proje ürettiklerini anlatarak, şunları dile getirdi:



"Bu çalışmalarla geri dönüşüme katkı sağlarken ileri dönüşüm mantığıyla hareket ediyoruz. Kullandığımız malzemeler genellikle endüstriyel atıklardan oluşuyor. Heykellerin büyüklüğüne göre yapım süresi değişiyor. At heykellerini anatomik yapısına uygun şekilde uyarlamaya çalışıyoruz. Gaz altı kaynağı ve spiral taşıyla çalışıyorum. Heykellerin dengesini sağlamak için iç iskelet yapısını buna göre oluşturuyoruz."

