Hakkari'de şehit olan Piyade Onbaşı Durak, Diyarbakır'da toprağa verilecek

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Tuğtepe Karakolu'na İran tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak (21), Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde toprağa verilecek.<br>Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Tuğtepe Karakolu´nda, keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan 2 askerden Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak, sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit Durak'ın, Elazığ´ın Maden ilçesindeki ailesine, gece saatlerinde acı haber verildi. Gezin doğumlu olan Recep Durak´ın bekar olduğu, babasının bir süre önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak, Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Gözekaya Camisi'nde öğle vakti düzenlenecek cenaze namazının ardından toprağa verilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-24 10:27:52<br>
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