Elazığ'da, evden hırsızlık yapan kadın yakalandı

Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da, girdiği evden bin lira çalan İ.P., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan kadının 21 suç kaydı olduğu tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir eve girerek bin TL çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelinin İ.P. olduğu belirlendi. Tespit edilen adreste gözaltına alınan şüphelinin yapılan incelemede 21 suç kaydığının olduğu belirlendi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2020-09-17 13:31:53
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