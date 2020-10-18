Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

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Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Tunceli karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 AZ 528 plakalı otomobil, yan yoldan çıkan 23 BH 883 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerde bulunan 4 kişi araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2020-10-18 17:55:46



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