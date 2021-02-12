Voleybol 2. Lig: Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 - Mardin Voleybol: 0

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Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig’de Elazığ Belediyesi Voleybol, Mardin Voleybol’u 30 yendi.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 8. Grup ekiplerinden Elazığ Belediyesi Voleybol, 15. Hafta maçında Mardin Voleybol’u 30 mağlup etti. Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan maçta baştan sona üstün bir oyun sergileyen Elazığ ekibi, 1. seti 255, 2. seti 2512 ve son seti 258 alarak salondan 30’lık galibiyetle ayrıldı.

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