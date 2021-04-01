Su ürünleri av yasağı başladı, tekneler karaya çekildi

3 tarafı suyla çevrili Elazığ'da bugün itibariyle av yasağı başladı, ekipler uyarılarda bulunarak teknelerin karaya çekilmesini sağladı.

Ülke genelinde olduğu gibi 3 tarafı sularla çevrili Elazığ'da da 1 Nisan itibariyle su ürünleri avlanma sezonu kapandı. Sezonun kapanması nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri ile İl Jandarma ekipleri balıkçılıkları ziyaret etti. Ziyarette yasağın başladığını aktaran ekipler, son ağların toplanarak teknelerin karaya çekilmesini sağladı.

Güzelyalı Köyündeki balıkçıları ziyaret eden Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hacı Paşa Tuğyan,su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir olması için ticari ve amatör balıkçıların teknelerini karaya çekerek av yasağına riayet etmesi konusunda bilgilendirdi.

Öteyandan bugünden itibaren ekiplerin sürekli baraj göllerinde denetimler yapacağı belirtildi.

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