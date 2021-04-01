Elazığ'daki 5.3'lük depremin kesin hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Elazığ'da 27 Aralık'ta meydana gelen 5.3'lük depremin ardından başlatılan kesin hasar tespit çalışmaların tamamlandığı ve yarın itibariyle askıya çıkacağı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada:"27.12.2020 tarihinde ilimizde meydana gelen 5,3 büyüklüğünde deprem afeti nedeniyle İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 11.03.2021 tarihli olurları ile Elazığ merkez köy, belde ve mahalleler, Baskil, Sivrice, Maden, Palu, Karakoçan ve Kovancılar ilçeleri için Genel Hayata Etkililik Oluru alınmıştır. Bu olura istinaden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elamanlarınca kesin hasar tespit çalışmaları yapılarak tamamlanmıştır. Kesin Hasar tespit askı listeleri 01.04.2021 tarihi itibariyle Elazığ Valiliği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilmiştir. Bu sonuçlar 02.04.2021 tarihinden itibaren köy mahalle muhtarlıklarında, Elazığ Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün web sitelerinde ve https://hasartespit.csb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Bu sonuçlara askı tarihinden itibaren 30 otuz gün içerisinde vatandaşlar tarafından itiraz edilebilecektir. İtirazlar, mevcut hasar durumuna,yayınlanacak listelerde vatandaşa ait yapının görünmemesi durumuna ve adres düzeltmeleri için başvuru yapılabilecektir. İtiraz başvuruları yasal askı süresi içerisinde edevlet üzerinden veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bizzat başvuru şeklinde yapılacaktır"dedi.

Kentte 24 Ocak 2020'de 6.8'lik deprem meydana gelmiş, 37'si Elazığ'da 4'ü Malatya'da toplam 41 kişi hayatını kaybetmiş binlerce konut ağır hasar görmüştü. O depremin ardından çok sayıda artçının meydana geldiği kentte 27 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen 5.3'lük depremde daha önce orta hasara alan evleri ağır hasarlı duruma getirmişti.

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