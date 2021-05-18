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Elazığ’da ‘Ağacımla büyüyorum, kendi seramda üretiyorum’ projesi

İHA

Elazığ’da ‘Ağacımla büyüyorum, kendi seramda üretiyorum’ projesi

Elazığ’da ‘Ağacımla büyüyorum kendi seramda üretiyorum’ projesi kapsamında öğrenci ve öğretmenler, okul bahçesinde bulunan seraya fide ekti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çubukbey Anadolu Lisesinde ‘Ağacımla büyüyorum kendi seramda üretiyorum, ‘Sınav stresimi oda ne’ projesi bu yıl da gerçekleştirildi. Bu kapsamda okul bahçesinde bulunan sera alanına öğrenciler ve öğretmenler tarafından domates, biber ve salatalık fidesi ekildi.
Proje ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “Öğrenciler ve öğretmenlerimizle birlikte 2020 yılında başladığımız projeyi yürütmekteyiz. Bugün de seramızda çocuklarımızın doğayla iç içe olması ve yetiştirdiği ürünleri kendi elleriyle koparmaları bir nevi kitapta öğrendikleri bilgileri burada uygulamalı olarak görmeleri sonucunda güzel bir deneyim elde ediyor. Bu projenin 2’nci yılı, tüm okullarımıza yaygınlaştırılması konusunda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Geçtiğimiz yıl 8 okulda projeyi hayata geçirdiklerini anımsatan İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, “Bakanlığımıza sunduğumuz ve yüzde yüz hibe ile desteklenen bu projelerde, amacımız beton yığınları içerisinde sıkışmış çocuklarımızın eğitim ile birlikte toprağa dokunmalarını ve kendi elleriyle hasat etmekle doğaya karşı duygularını arttırmaktır” diye konuştu.

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