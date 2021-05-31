Freni boşalan vinç yoldan çıktı: 2 yaralı

Elazığ’da fireni boşalan vinç, sürücüsünün hamlesi ile tepelik alanı çarparak durabildi, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Keban Ağın ilçe karayolu orman işletme şefliği yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa aşağı ilerleyen 52 K 0803 plakalı vincin bir anda freni boşaldı. Vinci durduramayan sürücü, direksiyonu

tepelik alana doğru kırdı. Hızı kesilen kamyon bir süre sonra tepelik alana çarparak durdu. Sürücü olası bir faciayı engellerken, kazada kendisi ve yayındaki arkadaşı hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçe sağlık merkezine götürülerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.