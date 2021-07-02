Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi bacağından ve kolundan vurularak yaralandı.

Olay, Merkez Çarşı Mahallesi Saray Cami önüne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, esnaf olan N.Ç. camide çalışan İ.K. ile aralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu N.Ç. belindeki silahla İ.K.’yı bacağından ve kolundan yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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