101 yaşındaki nine aşı olmak istedi, il sağlık müdürü kapısına gitti

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, aşı talebinde bulunan 101 yaşındaki Nezaket ninenin merkeze bağlı Aydınlar köyündeki evine gitti. Polat, mobil sağlık ekipleri tarafından Nezaket nineye yapılan korona virüs aşı uygulamasını yerinde izledi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı mobil aşı ekipleri ve mobil ikna timleri aşı uygulaması başladıktan bu yana Elazığ genelindeki mahalle ve köyleri gezerek, hastalık ve yaşlılıktan dolayı sağlık kurumlarına gidemeyen ve aşı olmak istemeyen vatandaşlara aşı yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder ile birlikte 101 yaşındaki Nezaket Ertuğrul’u evinde ziyaret eden ve korona virüs aşı uygulamasını yerinde takip eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Elazığ’da devam eden aşı seferberliği hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde tüm ülkede olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs aşı seferberliğinin tüm hızıyla devam ettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, "Bizler de bu mücadelenin bir parçası olarak 101 yaşındaki Nezaket Ertuğrul ninemizin köyüne geldik, aşısını yaptık ve evine misafir olduk. Ayrıca yine bugün bu köyde 34 vatandaşımıza daha korona virüs aşısı yaptık. Ninemizin gönüllü ve kendi isteği ile aşı olma talebi hala aşı olamamış veya aşı olmak istemeyen herkese çok güzel bir örnek teşkil etmektedir. Nezaket nine burada yaptırdığı aşı ile ülkemizin pandemiye karşı verdiği mücadeledeki yerini almış, aramıza katılmış ve bizleri desteklemiştir. Burada kendisine çok teşekkür eder, ellerinden öper ve şükranlarımı sunuyorum. Nezaket ninemizin bu davranışı biz sağlık çalışanlarına da ayrıca gayret, moral ve motivasyon sağlamıştır” dedi.

Aşı olmaları yönünde vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulunan İl Sağlık Müdürü Polat, “Her geçen gün aşı merkezlerimize yenilerini ekliyoruz. Vatandaşlarımız kalabalık ortama girmemeleri ve sıra beklememeleri için randevu sistemini önermekle birlikte artık isteyen vatandaşlarımız için de randevu koşulu aramıyoruz. Aşıya ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlarımız için müdürlüğümüze bağlı mobil aşı ekiplerimiz her koşulda köylerimize giderek, vatandaşlarımıza aşı yapmaktadırlar. Hizmete sunduğumuz Aşı Bilgilendirme Masası ile halkımıza hizmet vermekteyiz. Vatandaşlarımız aşı hakkında akıllarına gelebilecek her türlü soru için bize rahatlıkla ulaşabilmektedir. Halkımızın bu aşamada bize verecekleri en büyük destek maske, mesafe ve temizlikte olduğu aşı seferberliğine katılarak, aşı olmaları ve aşılarını tamamlamalarıdır. Ancak bu dörtlü koruma ile pandemiyi ülkemiz gündeminden çıkarabiliriz. Şimdiye kadar aşılarını yaptırarak korona virüs pandemi mücadelemize katılan tüm vatandaşlarımıza da buradan ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.

